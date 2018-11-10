Ürdün'deki sel felaketinde ölü sayısı 9'a yükseldi
Ürdün’ün farklı bölgelerinde yaşanan sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, 6 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
- İHA
Ürdün Hükümet Sözcüsü Jumana Ganimat yaptığı açıklamada, Ürdün’ün farklı bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini, 9 kişinin de yaralandığını söyledi. Sivil savunma ekiplerinin mahsur kalan binlerce kişiyi kurtardığını ifade eden Ganimat, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yerel kaynaklara göre, sel felaketinde 6 kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. Ürdün ordusunun devam eden kurtarma çalışmalarına da katıldığı bildirildi. Ürdün'ün Ölüdeniz bölgesinde geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinde ise 20 kişi hayatını kaybetmişti.
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