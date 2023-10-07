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Dünya

Ürdün'den Filistin direnişine destek

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilere destek amacıyla için gösteri yaptı. Ürdünlüler, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı askeri operasyon ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
Ürdün'den Filistin direnişine destek
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Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi.

"Direnişi Destekleme Ulusal Forumu"nun çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında yüzlerce Ürdünlü, Amman'daki İsrail büyükelçiliği yakınlarında yer alan El-Kaluti Camii önünde toplandı.

Ürdünlüler, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı askeri operasyon ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve büyükelçiliğin kapatılmasını istedi.

İsrail'in Amman büyükelçiliğine doğru yürümek isteyen göstericiler güvenlik güçleri tarafından engellendi.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü, 70 ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

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