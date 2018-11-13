Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ürdün'den Gazze'deki saldırıların durdurulması çağrısı yaptı

Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve masum sivillerin korunması için harekete geçme çağrısı yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ürdün hükümet sözcüsü Cumane Guneymat resmi haber ajansı PETRA'da yayınlanan açıklamasında, Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı.

"Gazze'deki durumun, Filistin ve İsrail'in iki devletli çözüm temelinde müzakere masasına oturmasını sağlayacak siyasi süreç kapsamında ele alınması gerektiğine" işaret eden Guneymat, saldırıların durması için acilen harekete geçilmesini istedi.

Gerilimi tırmandırmanın daha fazla gerilim ve çatışma doğuracağına işaret eden Guneymat, Gazze'deki insani dramın son bulması için hızlı adım atmanın önemli olduğunu vurguladı.Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA