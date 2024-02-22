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Dünya

Ürdün'den Gazze'ye tıbbi yardım!

Ürdün, İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırdığını duyurdu.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 05:42 - Güncelleme:
Ürdün'den Gazze'ye tıbbi yardım!
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Ürdün, Gazze'ye 12. kez havadan tıbbi yardım malzemesi ulaştırdı. Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye havadan tıbbi yardım malzemesi indirdiği belirtildi.

Yardım malzemelerinin Ürdün Sahra Hastanesine paraşütle indirildiği ifade edilen açıklamada, yardımların İngiltere'nin işbirliğinde ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada Ürdün'ün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistin halkına destek olduğuna dikkat çekildi.

Ürdün'ün 2'si Gazze Şeridi'nde askeri personel tarafından yönetilen sahra hastanesi olmak üzere, Filistin topraklarında 5 sağlık tesisi bulunuyor.

  • Gazze Yardım
  • Ürdün İsrail
  • Tıbbi Malzeme

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