Ürdünlü akademisyenlerden Türkiye açıklaması: Gurur duyuyoruz

Siyaset bilimi alanında uzman ve ülkelerindeki özel ve kamu üniversitelerinde görev yapan bazı Ürdünlü akademisyenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan ile konutunda bir araya geldi.

Devlete ait Ürdün Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Profesörü ve Eski Bakan olan Emin Meşakıbe, görüşme sırasında, Ürdün-Türkiye ilişkilerinin doğasından gurur duyduğunu vurgulayarak bu ilişkileri "gelişmiş" olarak nitelendirdi.

Meşakıbe, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerdeki temel rolün, Ürdün ve Türkiye yöneticilerinin bu ilişkilerin güçlendirilmesinde oynadıkları rolden kaynaklandığını söyledi.

Kamuya ait Hüseyin bin Talal Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü olarak görev yapan Hasan ed-Da'ce de "Türk modeli en başarılı modeldir, Ankara'nın bu modeli yaygınlaştırmasına ihtiyacımız var ve (Türkiye'nin) bölgesel ve küresel sorunları çözmeye yönelik politikasını teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Devlete ait Haşimi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Cemal el-Çelebi ise Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin coğrafya, tarih ve insanlık tarafından tesis edildiğini ifade etti.

Çelebi, "Türkiye tarihi tecrübeye, seçkin ekonomik ve askeri güce sahip bir ülkedir. Türkiye'nin Ürdün'le birlikte çözebileceği sorunlar var ve her iki ülke birlikte bölgede istikrar sağlayıcı bir faktör oluşturabilir." diye konuştu.

"TÜRKİYE NADİR DEMOKRASİLERDEN BİRİDİR"



Petra Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Kasım el-Amr da aynı konuda ve tüm alanlarda daha fazla gelişme sağlanması için her iki tarafın da turizm ilişkileri dosyasına daha çok önem vermesi çağrısında bulundu.

Ürdün Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Muhammed el-Harişe de "Türkiye'nin kendisini en iyi bölgesel ülke yapan özelliklere sahip" olduğunu belirterek, "Türkiye nadir demokrasilerden biridir." dedi.

Kamuya ait Al el-Beyt Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Profesörü olan Sayil es-Serhan da Ürdün ile Türkiye'nin herhangi bir siyasi çelişkisinin bulunmadığını ve Ürdün'ün Türkiye'nin bölgedeki liderliğinde herhangi bir sorun görmediğini vurguladı.

Serhan, Ürdün halkı olarak, Filistin davası ve kutsal mekanların korunması konusunda Türkiye'nin Ürdün'e desteğinin devam etmesini umduklarını söyledi.

Zerka Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Profesörü olan Ali er-Rahamine de geçen birkaç ay içinde, bazı ekonomik, ticari ve siyasi taraflar ve aktörlerle ilişkilerde kayda değer bir hareketlilik yaşandığını ve Ürdün'de Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda resmi ve popüler bir istek olduğunu belirtti.

"ANKARA İLE AMMAN BİRBİRLERİNE GÜÇ KATIYOR"



Büyükelçi Ozan ise Türkiye ile Ürdün arasında ortak tarihten gelen "ilişkilerin derinliğine" vurgu yaptı.

Ozan, "İki hükümet ve yönetim arasında sürekli iletişim ve iki halk arasında güçlü bağlar var ve yakın gelecekte bu ilişkileri geliştirmek için yeterli çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

Filistin meselesi ve Suriye krizi başta olmak üzere iki ülkenin ortak sorunlarının olduğunu, Amman ve Ankara'nın bu iki konuda birbirlerine güç kattığını ifade eden Ozan, görüşmenin, "iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için Ürdünlü akademisyenlerin deneyimlerinden yararlanmayı" amaçladığını belirtti.