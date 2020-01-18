Üst düzey DEAŞ'lı terörist arabaya sığmayınca kamyonetle götürüldü

star.com.tr 18.01.2020 10:10 - Güncelleme: 18.01.2020 10:11

Irak'ın Musul kentinde güvenlik birimlerinin düzenlediği bir operasyonda yakalanan Ebu Abdulbari olarak da bilinen Şifa El-Nima, 300 kg ağırlığında olduğu kamyonetin gelmesi beklendi.

Zanlı, Hazreti Yunus Camii'nin bombalanmasından sorumlu tutuluyor. 2014 yılında DEAŞ'ın ele geçirdiği Musul'da, tarihi yerin bombalanması hakkında fetva verdiği ve DEAŞ'ın bombaladığı belirtiliyor.

Ayrıca, DEŞA'a bağlılık yemini etmeyen bilim insanları ve din adamları hakkında 'infaz' fetvaları verdiği ifade edilen zanlının, halkı güvenlik güçlerine karşı kışkırtmak için de çeşitli fetvalar verdiği bildirildi.

İddiaya göre obezite olan Abdulbari, yakalandığı sırada 300 kilo ağırlığındaydı. Ve onu yakalamaya gelen ekip gözaltı için bir kamyonetin gelmesini bekledi.