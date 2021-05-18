Star.com.tr 18 Mayıs 2021 Salı 18:17 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 18:18

Çin ile Filipinler arasında devam eden ve Filipin Devlet Başkanı Duderte'nin savaş gemilerini hangardan çıkarmasına neden olan gerilim artarak devam ediyor.

Filipin Devlet Başkanı Duderte bakanlarının Çin'in ihtilaflı sulardaki tutumuna karşı haftalarca süren sert tartışmalar hakkında kamuya açık konuşma yapmasını yasakladı.

Filipinler ile Çin arasındaki gerilim Mart ayından bu yana tırmanırken, Manila Hükümeti, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bölümlerinde yüzlerce Çinli balıkçı teknesinin varlığı üzerine günlük diplomatik protestolar düzenledi.

Ortadoğuhaber.com'un haberine göre Duterte yaptığı açıklamada, "Kabineye ve hükümet adına her türlü konuşan şahsa, Batı Filipin Denizi (Güney Çin Denizi) hakkında açıklama yapmama emri verdim. "dedi.

Duderte uzun zaman sonra, Güney Çin Denizi'ni Batı Filipin Denizi olarak adlandırır.

Güney Çin Denizi problemi

Çin, Güney Çin Denizi'nde her yıl yaklaşık 3 trilyon dolar kazanılan gemi kaynaklı ticaretin gelirlerinin tamamını talep ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Su altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in eski haritalara dayandırdığı iddianın uluslararası hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

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