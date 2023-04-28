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Dünya

Uzayda yürüyen ilk Arap astronot oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Astronotu Sultan en-Neyadi, uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Arap astronot olarak kayıtlara geçti.

AA28 Nisan 2023 Cuma 23:31 - Güncelleme:
Uzayda yürüyen ilk Arap astronot oldu
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BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından Neyadi'nin uzay yürüyüşüyle alakalı paylaşımda bulundu.

Neyadi'nin Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bakım çalışmalarına katıldığını belirten Al Maktum, "3 yıllık yoğun bir eğitimin ardından Sultan en-Neyadi'yi bugün ilk uzay yürüyüşünde gördük. Uzay yürüyüşü yapan ilk BAE'li, ilk Arap ve ilk Müslüman. Bununla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi de yaptığı yazılı açıklamada, Neyadi'nin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Astronotu Steve Bowen ile yaptığı uzay yürüyüşünün, 69. Uluslararası Uzay İstasyonu Seferi kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Merkez, BAE'nin, ISS dışında uzay yürüyüşü gerçekleştiren 10. ülke olduğunu belirtti.

Neyadi'nin uzay yürüyüşünü de kapsayan görevin yaklaşık 6 saat süreceği kaydedilmişti.

BAE, Neyadi'nin 19 araştırma görevini kapsayan 6 ay sürecek uzay yolculuğu, 2 Mart'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden, NASA ve diğer uzay ajansları işbirliğinde başlamıştı.

- BAE'NİN UZAY FAALİYETLERİ

BAE, 2018'de astronotluk eğitimi almaları için Hazza el-Mansuri ve Sultan en-Neyadi adındaki iki BAE vatandaşını Rusya'ya göndermişti.

Mansuri, Rusya'daki 1 yıllık eğitimin ardından 8 günlük uzay yolculuğu görevini başarıyla tamamlamıştı.

Merkezi Dubai'de yer alan Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi ile NASA, 2020'de BAE'li astronotların eğitilmesi için ortak bir anlaşma imzalamıştı.

BAE, Şubat 2021'de Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracının başarıyla Mars yörüngesine yerleşmesiyle, bunu yapabilen ilk Arap ülkesi olmuştu.

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