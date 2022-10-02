Uzmanlar, Kuveyt seçimlerini değerlendirdi

Kuveyt'te 29 Eylül'de sandık başına giden halk, millet meclisinde kendisini temsil edecek 50 kişiyi seçti. Parlamentodaki sandalyeler için 22'si kadın, 305 aday yarıştı. Sonuçlara göre 12'si daha önce hiç parlamentoda yer almayanlar olmak üzere meclise 27 yeni isim girdi.



Böylece parlamentonun yüzde 54'ü değişmiş oldu. Kadın adaylardan da 2 kişi yeniden meclise girebildi. Ülkede ilk kez 2008'de parlamentoya girmeyi başaran kadın üyeler, 2020 yılında seçilememişti.

Bu arada Kuveyt tarihinde bir ilk gerçekleşti ve tutuklu 2 aday seçimleri kazanarak, parlamentoya girmeye hak kazandı.



Açıklanan sonuçlar, 2020 yılındakine göre seçimlerde daha çok genç adaylara ilgi olduğunu gösterdi.

Seçim sonuçlarının getirdiği değişim, milletvekillerinin yanı sıra parlamentodaki bakanlara da uzandı. Millet meclisindeki 3 bakan koltuklarını kaybederken, Vakıflar ve İslami İşler Bakanı İsa el-Kenderi koltuğunu koruyan tek isim oldu.

Millet meclisindeki aşiret mensuplarında da değişim yaşandı. Parlamentoda aşiretleri temsil eden vekil sayısı 29'dan 22'ye düştü.

- "MECLİSTE UYUM TABLOSU"

Kuveytli uzmanlar, seçim sonuçlarında beklendiği gibi meclis içi ve meclis ile hükümet arasındaki uzlaşı ve uyumun ön planda olduğu bir tablonun ortaya çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, seçim sonuçlarında Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın seçim öncesi halka, hükümetin meclis seçimlerine müdahalesinin olmayacağı yönündeki hitabının da etkili olduğunu ifade ediyor.



Kuveytli akademisyen ve yazar Faysal eş-Şerifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarında sürpriz yaşanmadığını dile getirdi.

"Sonuçlar beklendiği gibi oldu." diyen Şerifi, seçmenin, parlamentodaki yüzlerin değişmesi yönündeki beklentiyi karşıladığını söyledi.



Ülkenin kalkınması için parlamento ve hükümetin uyumunun önemine değinen Şerifi, "Vatandaş seçimini yaptı, şimdi hükümet üzerine düşeni yapmalı ve vatandaşın beklentisini gerçekleştirmek için bu sonuca en iyi şekilde cevap vermeli." diye konuştu.

"Seçim sonuçlarına göre parlamento ile hükümet arası uzlaşı ve siyasi istikrar bekliyoruz." diyen Şerifi, artık iş birliği için fırsatların olduğunu, siyasi, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili gerekli yasaların çıkarılmasıyla işe başlanacağını öngördüğünü kaydetti.

- "BAKANLAR, HÜKÜMET VE PARLAMENTO ARASI UYUMDA BÜYÜK ROL OYNAYACAK"

Gazeteci ve akademisyen Ali es-Sened de sonuçların beklendiği gibi gerçekleştiğini belirterek, seçmenlerin, reform konusundaki en belirgin isteklerinin parlamento yüzlerinin değişmesi olduğunu ifade etti.

Gelecek dönemdeki en önemli meselenin reformist milletvekillerinin kazandığı seçim sonuçlarına uygun şekilde, bakanların seçilmesi ve hükümetin kurulması olduğuna dikkati çeken Sened, "Seçilecek bakanlar, son yıllarda birçok kez feshedilen meclisin işleyişi ve sürekli sekteye uğrayan hükümet çalışmaları önünde daima engel teşkil eden hükümet ve parlamento arası uyumda en büyük rolü oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.



- "İNSANLAR TÜM ALANLARDA KALKINMA BEKLİYOR"

En-Nuhbe İnternet Gazetesi Editörü ve siyaset yazarı Casim eş-Şemri, Kuveyt halkının Emir'in hitabından sonra siyasi yönetime, seçimlerde en iyi şekilde cevap verdiğini, 2020'deki meclisin büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Seçimde yeni birçok milletvekili adayının başarılı olduğunu, eskilerden de halk nezdinde sevilen isimlerin yerini koruduğunu dile getiren Şemri, "Eskilerden 20'den fazla ismin kazanamadığını gördük. Bazıları da hiç aday olmadı. Belki de halkın eski performanslarını beğenmediğini ve buna göre sonucu bildikleri için aday olmadılar." dedi.

Bakanlar Kurulu'nun yeni uygulamalarının da seçim sonuçlarında etkili olduğuna işaret eden Şemri, daha önceki seçimlerde olmayan yeni seçim bölgelerinin eklenmesi gibi uygulamaların yeni yüzlerin meclise girmesine olanak sağladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İnsanlar tüm alanlarda kalkınma gerçekleşmesini bekliyor. Bu da reform ve başarı için gerçek bir iradeyle yasama ve yürütme organları arasındaki iş birliği ile mümkün. Kuveyt, bölgesel ve uluslararası olarak daha iyi bir konuma gelmek için birçok imkana sahip. Biz vatandaşlar bunu temenni ediyoruz."

Yeni meclisin siyasi istikrarın sağlanmasına katkı sağlamasını beklediklerini tekrarlayan Şemri, "Halk, en iyi şekilde sözünü söyledi ve seçimi yaptı. Gelecek günlerde siyasi istikrar ve halka hizmet eden yasalarla yeni başarılar bekliyoruz." diye konuştu.