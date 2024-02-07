Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aynı gün yardıma koşan Gürcistan İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Servisi ekibinin yöneticileri, ağır koşullarda görev yaparken depremzedelerin misafirperverliğinden güç aldıklarını belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden sadece birkaç saat sonra Türkiye'ye kara yolu ile geçen Gürcistan Acil Durum Yönetim Servisinin arama kurtarma ekibi, 7 Şubat'ta Adıyaman'da çalışmaya başladı.

Türkiye'deki görevleri hakkında Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Acil Durum Yönetim Servisinin yöneticileri, afet bölgesinde yaşadıklarını aktardı.

Gürcistan Acil Durum Yönetim Servisi Başkanı Tümgeneral Temur Mgebrişvili, "Gerçekten sadece birkaç saat sonra 60 kişiden oluşan ilk ekibimiz 6 Şubat'ta Türkiye sınırından (kara yoluyla) geçti." dedi.

Ayrıca yine 6 Şubat'ta Gürcistan'dan ikinci 40 kişilik ekibinin Türkiye'ye gittiği bilgisini paylaşan Mgebrişvili, birkaç gün boyunca Gürcü ekiplerinin Adıyaman'da, daha sonra ise Antakya'da göreve devam ettiğini söyledi.

Dönemin Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin afet bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldığını hatırlatan Mgebrişvili, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok zor dönemdi. Ekiplerimizin, deprem de dahil doğal afetlere karşı mücadele etme konularında her türlü eğitimi görmelerine ve hazırlıktan geçmelerine rağmen bu bizim için zordu. Ekiplerimizin, bu zorluğu onurlu ve cesurca karşıladıklarını düşünüyorum."

Bölge halkının zor durumda olmasına rağmen arama kurtarma ekiplerine misafirperverlik gösterdiğine dikkati çeken Mgebrişvili, "Şunu da ayrıca belirtmek gerekir ki, afet bölgesinde durum çok ağırken, ekiplerimiz yerel halkın saygısını sürekli hissetti ve bu durum kurtarıcılarımızı daha da cesaretlendirdi." değerlendirmesini yaptı.

- "TÜRKİYE BİZE ÖNEMLİ DESTEK VERİYOR"



Kurtarma ekiplerinin çalışmalarında uzmanlaşmak amacıyla Türkiye tarafıyla yakın işbirliği içinde bulunduklarını aktaran Mgebrişvili, "Gerek ekipman imkanlarının artırılması gerekse eğitim vermek için Türkiye bize önemli destek veriyor." dedi.

Mgebrişvili, Gürcistan'daki orman yangınlarında Türkiye'nin özel uçaklarla yardım ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Elbette 6 Şubat 2023'teki felaket, orman yangınları ve diğer doğal afetler gibi durumlarda karşılıklı işbirliği ve hızlı yardım büyük önem taşıyor. Bu alanda her şey iki komşu olan Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığa göre ayarlanmış durumda."

- DEPREM ENKAZINDAN İLK KURTARMA 7 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞTİ



Türkiye'de afet bölgesinde görevli Gürcü ekiplerin koordinatörü Gürcistan Acil Durumlar Yönetimi Servisi Yangın ve Kurtarma Kuvvetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Albay Mamuka Sepiaşvili, 6 Şubat depremlerini "bölgedeki son yüzyılın en büyük depremi" olarak nitelendirdi.

Gürcistan'dan 6 Şubat'ta yola çıkan ilk ekibin sonraki gün göreve başladığını dile getiren Sepiaşvili, şunları anlattı:



"Oraya vardığımızda çok ağır bir durumla karşılaştık. Evlerin neredeyse tamamı yerle bir olmuştu ve vatandaşlar yardım istiyordu. Orada görev yapmak son derece zordu. Orada çok zor anlar yaşandı. Tüm bunları söz ile aktarmak benim için bile oldukça zor. 7 Şubat'ta Adıyaman'a vardık ve aynı gece kurtarıcılarımız bir vatandaşı molozların arasından kurtardı."



Sepiaşvili, Gürcü ekiplerin bu büyüklükteki bir deprem bölgesinde daha önce hiç çalışmadığını ancak bütün zorluklara rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

- "TÜRK HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİNİ HER ADIMDA GÖRÜYORDUK"



Bölge halkının büyük destek verdiğini aktaran Sepiaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Görevimizin ilk gününde ekibimizin bir kadını kurtarması bize büyük motivasyon verdi. Molozların altından insanların cansız bedenlerinin çıkarılmasında çok zor anlar yaşanıyordu. Türk halkı çalışmalarımızı çok takdir ediyordu. Halkın misafirperverliğini her adımda görüyorduk. Biz araçlarla konvoy halinde hareket ederken, ağır durumda kalan halk bizi sık sık durdurup içme suyu ve yemek ikram ediyordu. Çok net hatırlıyorum 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu arıyorduk ve çocuğun babası bize sürekli çay getiriyordu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine sağladığı katkılarından dolayı kendisine sertifika ve üstün fedakarlık nişanı takdim ettiğini belirten Sepiaşvili, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erdoğan'ın, üstün fedakarlık ödülünü bizzat takdim etmesi, büyük bir mutluluk ve onurdu. Çalışmalarımızı takdir eden Türk tarafına ve tüm Gürcü kurtarma ekiplerine yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül, tüm kurtarma ekibimize ait."