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 Uzun namlulu silahlarla soyuldu, polis gelmeden kaçtı

ABD´de bir alkollü içecek satan işyeri önüne yanaşan bir araçtan inen 4 soyguncu, ellerindeki uzun namlulu silahlar ile dükkândan çıkan bir adamı soydu.

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Olay, 12 Mayıs´ta ABD´nin Florida eyaletinde yer alan Broward bölgesinde yerel saat ile 19:15´te meydana geldi. Broward Bölge Polisi´nin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, beyaz sedan bir aracın alkollü içecek satan işyeri önündeki otoparka yanaştığı; aracın içinden çıkan 3 kişinin, dükkândan çıkan bir adamı uzun namlulu silahlar ve tabancalar ile soyduğu görüntülendi. Ardından, 4´üncü soyguncunun araçtan çıkarak kurbanın aracına gittiği, aracın içerisinden bir şeyler aldığı ve daha sonra adamdan ceplerini boşaltmasını istediği görüldü.  Daha sonra 4´üncü kişini de araca binmesiyle, soyguncular olay yerinden uzaklaştılar. Yaşanan soygunda, soyguncuların ellerindeki silahları yer düşürmeleri gibi sakarlıklarının yanı sıra, soydukları adamın cep telefonunu ya da aracını çalabilecekken çalmaması dikkat çekti.
 
SOYULDUĞUNU SÖYLEYİP, POLİS GELMEDEN KAÇTI
 
Yerel medyada, ne olduğunu anlayamadan soyulan adamın, polisi arayıp soyguncuları tarif ettiğini ancak polis gelmeden olay yerini terk ettiğini duyurdu. Haberde, polisin hem soyguncuları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattığı; hem de kurbanı aradıkları bilgisi yer aldı.
 
"TELEFON VE ARACI ÇALMADILAR.. SOYGUNCULARIN HEDEFİ UYUŞTURUCU MUYDU?"
 
Ayrıca yerel medya, soyguncuların, adamın cep telefonunu ve aracını çalmamış olmasının dikkat çekici olduğunu belirterek,  soygunun uyuşturucu ile bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.
 
Broward Bölge Polisi´nin olayla ilgili yaptığı açıklamada, soyguncuların kurbanı daha önceden tanıyıp tanımadığını araştırdıkları belirtilirken; polisin, soyguncuları ihbar etmeleri halinde vatandaşlara 3 bin Dolar ödül vereceği duyuruldu.

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