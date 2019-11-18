Uzun yaşamın sırrı T hücresi

Bilim insanları, yedi uzun ömürlü kişiden 41 208 hücre, yaşları 50 ila 80 arasında değişen kontrol grubu temsilcilerinden de 19 bin 994 hücre aldı. Uzun ömürlülerde yüksek seviyede sitotoksit T hücresi, yani virüsle enfekte olmuş hücreleri ve tümör hücrelerini yüzde 80’e kadar yok edebilen katil hücreler bulunduğu tespit edildi.