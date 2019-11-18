Uzun yaşamın sırrı T hücresi
Japonya Keio Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, uzun yaşamın sırrını bulmak amacıyla 110 yaşın üzerindeki insanların kan hücrelerinin tek hücreli transkriptom analizini yaptı.
Bilim insanları, yedi uzun ömürlü kişiden 41 208 hücre, yaşları 50 ila 80 arasında değişen kontrol grubu temsilcilerinden de 19 bin 994 hücre aldı. Uzun ömürlülerde yüksek seviyede sitotoksit T hücresi, yani virüsle enfekte olmuş hücreleri ve tümör hücrelerini yüzde 80’e kadar yok edebilen katil hücreler bulunduğu tespit edildi.
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