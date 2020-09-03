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Dünya

Vahşet! Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Yerel basında yer alan haberlere göre, Alman polisi Soligen kasabasındaki bir binada beş çocuğun cesedini buldu.

03 Eylül 2020 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:44
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Alman polisi Soligen kasabasındaki bir binada beş çocuğun cesedini buldu.

Wuppertal polis sözcüsü, çocukların cansız bedenin bir dairede bulunduğunu doğruladı. Dairedeki cesetleri ilk bulanın kim olduğu, çocukların ölüm nedeni ve olası bir şüpheli hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Polisin açıklamasına göre soruşturma devam ediyor. Çocukların yaşı ve ebeveynleri hakkında da henüz bir bilgi yok.

Solingen kenti, Düsseldorf'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Bergisches Land dağlık bölgesinde yer alıyor.

Yerel basına yansıyan haberlerde, cansız bedenleri bulunan çocukların bir, iki, üç, altı ve sekiz yaşlarında oldukları belirtildi.

Ayrıca 11 yaşında olan bir diğer çocuğun anneannesinde olduğu ve kurtulduğu belirtiliyor.

YEREL BASINDA YER ALAN İDDİALAR 

İddiaya göre çocukların büyükannesi, polisi arayarak 27 yaşındaki kızının 5 çocuğunu öldürdüğü ihbarında bulundu.

star.com.tr

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