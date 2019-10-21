22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,797
  • 6,4694
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü İsangel kentinin 59 kilometre kuzeyi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 226 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamanın meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattında yer alıyor.

Balon balığı teneke içecek kutusunu parçaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Azınlık cemaatlerden harekata destek

Azınlık cemaatlerden harekata destek

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

'Evlat hasretinden yatamaz olduk'

'Evlat hasretinden yatamaz olduk'

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

'Türkiye Avrasya'nın 'veri merkezi' oluyor'

'Türkiye Avrasya'nın 'veri merkezi' oluyor'

Kızım Türkiye’de ikinci kez doğdu

Kızım Türkiye’de ikinci kez doğdu

'Katma değeri Türkiye’de arayalım'

'Katma değeri Türkiye’de arayalım'

Kanserin sonunu  ‘siyah bal’ getirecek

Kanserin sonunu  ‘siyah bal’ getirecek
 

POPÜLER HABERLER

Antalya Körfezi´nde ilk kez görüldü! Hemen kayıt altına alındı

Antalya Körfezi´nde ilk kez görüldü! Hemen kayıt altına alındı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA