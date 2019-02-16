İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Vatikan ABD'li kardinali meslekten menetti

Washington eski Başpiskoposu Theodore McCarrick, görev yaptığı dönemde itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, bazı yetişkinlere ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatikan'dan yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan emekli din adamının görev yaptığı dönemde, itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, yetişkin ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildiği belirtildi.

Halen ABD'nin Kansas eyaletinde bir manastırın lojmanında yaşayan 88 yaşındaki McCarrick'in men kararının ardından dini tören ve ayinlere katılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Vatikan, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle geçen yıl McCarrick'in kardinal unvanını geri almıştı.

McCarrick'in papazlıktan çıkarılmasının, Papa Franciscus'un Katolik Kilisesindeki cinsel taciz skandalını tartışmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden piskoposlarla Vatikan'da yapacağı olağanüstü toplantının 5 gün öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Edirne'de konuşuyor

Başkan Erdoğan, Edirne'de konuşuyor

'DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor'

'DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor'

Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

Çöken binanın bilirkişi raporu çıktı

Çöken binanın bilirkişi raporu çıktı

Vatikan ABD'li kardinali meslekten menetti

Vatikan ABD'li kardinali meslekten menetti

Boynundaki kolyeden flaş bellek çıkan FETÖ'cü her şeyi itiraf etti

Boynundaki kolyeden flaş bellek çıkan FETÖ'cü her şeyi itiraf etti

İYİ Parti-CHP adayının Kapadokya’da kaçak inşaatı çıktı

İYİ Parti-CHP adayının Kapadokya’da kaçak inşaatı çıktı

Bir ilde daha tanzim satış noktası açıldı

Bir ilde daha tanzim satış noktası açıldı
 

POPÜLER HABERLER

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA