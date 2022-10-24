Vatikan'da diplomatik trafik: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve GKRY lideri Anastasiadis, Papa ile görüştü

Bazı etkinlikler ve temaslar için Roma'da bulunan Macron, ziyaretinin ikinci gününde komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, Papa ile bir araya geldi.

Papa ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesine ilişkin Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, insani duruma özel önem vererek, Ukrayna'daki çatışmadan başlamak üzere uluslararası gündemdeki konuların üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kafkasya bölgesi, Orta Doğu ve Afrika'daki durumun özel önem verilerek ele alındığı ifade edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Papa ile Macron, 2018 ve 2021'in ardından üçüncü kez bir araya geldi. İki liderin bugünkü son görüşmesi 1 saat civarında sürdü.

- PAPA, GKRY LİDERİ ANASTASİADİS'İ DE KABUL ETTİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa, bugün ayrıca sabah saatlerinde GKRY lideri Anastasiadis'i de kabul etti.

Vatikan'dan bu görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Anastasiadis'in Papa'nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile görüştü belirtildi.

Vatikan'ın açıklamasında, Anastasiadis'in temasları sırasında Vatikan ile GKRY arasındaki iyi ilişkileri ve iş birliğini daha fazla geliştirme niyeti ele alınırken düzensiz göçmenlerin kabulüne ilişkin iş birliği olanaklarını geliştirmenin üzerinde durulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca devam eden sorunların diyalog yoluyla çözülmesi umuduyla, Ada'nın yeniden birleşme sürecinden, Doğu Akdeniz'deki ve tüm bölgedeki durum hakkında konuşuldu." ifadesi yer aldı.