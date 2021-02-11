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Dünya

Vatikan'dan tarihi ziyaret! İlk defa bir Papa komşunun topraklarına ayak basacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ziyareti öncesi bir heyetin Irak'ın Necef kentine geldiği bildirildi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 12:47 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:47
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Uluslararası Necef Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın mart ayında Irak'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları çerçevesinde heyetin kente geldiği aktarıldı.

Vatikan heyetinin Uluslararası Necef Havalimanı Müdürü İsa Şammari tarafından karşılandığını ifade edildi.

Irak Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Papa heyeti Necef'te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin ofisindeki yetkililerle bir araya geldi.

Papa, 5-8 Mart tarihleri arasında Irak'a geniş kapsamlı ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde ilk kez bir "Papa" Irak'ı ziyaret etmiş olacak ve bu Kovid-19 pandemisi sonrasında Papa'nın yaklaşık 16 aylık aradan sonra yapacağı ilk dış gezisi olacak.

Papa Franciscus'un, Irak temasları sırasında Sistani ile de Necef'te bir araya geleceği açıklanmıştı.

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