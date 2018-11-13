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Veliaht Prens muhaliflerle görüşmelere başladı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası köşeye sıkışan ve tutuklu prensleri serbest bırakmaya başlayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yıkılan itibarı için muhalif prenslerle poz vermeye başladı.

  • star.com.tr
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Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında Suudi yetkililerce vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın uluslararası bir olay haline gelmesinin ardından çok sayıda ülke ve şirket Suudi Arabistan'a tepki göstermiş ve yatırımlarını çekme kararı almıştı.
 
Tepkilerin artarak büyümesinden korkan Veliaht Prens İbn Selman ise geçen sene yolsuzluk iddiasıyla tutukladığı çok sayıda muhalif prens ve iş adamlarını serbest bırakmaya başlamıştı.
 
MUTİB BİN ABDULLAH İLE İLK FOTOĞRAF
 
Suudi milyarder Velid bin Talal ve kardeşi Halid bin Talal'in serbest bırakılmasının ardından şimdi de Veliaht Prens, Kraliyet Muhafızlarının başındaki isim olan ve geçtiğimiz sene yolsuzluk operasyonunda tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Mutib bin Abdullah'la bir araya geldi. 
 
Veliaht Prens İbn Selman'ın bu hamlesi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce öldürülmesinin hemen arkasından geldi. 

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