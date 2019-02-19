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Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro: Kendi silah sistemlerimizi üretmeliyiz

Nicolas Maduro ülkeyi savunmak için Venezuela'nın kendi savunma sistemlerini üretmeye başlaması gerektiğini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkeyi savunmak için Venezuela'nın kendi silah sistemlerini üretmeye başlaması gerektiğini söyledi.
 
Maduro, “Mevcut ulusal güvenlik konsepti için kendi silah sistemimize ihtiyacımız var” dedi. Maduro, Venezuela'nın füze savunma sistemleri de dahil olmak üzere savunma için iyi bir silah sistemine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
 
2006 yılından bu yana Venezuela'nın ana silah ihracatçısı konumunda bulunan Rusya, S-300 hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Venezuela'ya birçok silah ihracatı geçekleştirdi.
 
Geçtiğimiz günlerde İsrail merkezli ImageSat şirketi Venezuela'nın Rusya'dan aldığı S-300 hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğinin görüntülerini paylaşmıştı.
 
 
Venezuela'daki Capitan Manuel Rios havaalanında S-300'lerin saldırı için hazırladığı İmageSat görüntüsü

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