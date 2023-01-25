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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkemizin büyük bir kardeşi olarak görüyoruz. Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz çünkü o iyiliksever ve koca yüreklidir.' dedi.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 08:31 - Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türk heyetini Miraflores Sarayı'nda kabul eden Maduro, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Uluslararası Üretken Yatırım Merkezi (CIIP) arasında mutabakat zaptı imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maduro, "Bakan Muş ile harika bir toplantı gerçekleştirdik, burada ticari alışverişin büyük hedeflerini onayladık ve yatırımların entegrasyonunda ilerleme ile ülkelerimizin verimli ekonomik kalkınmasını teyit ettik." dedi.

İki ülke arasındaki ticari hedeflere değinen Maduro, "Venezuela ve Türkiye ekonomik ilişkilerini gelecekte refah, zenginlik, karşılıklı fayda bekliyor. Şimdiye kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak, ileri doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) iki ülke arasındaki önemine vurgu yapan Maduro, "Türkiye'nin büyümesini her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdiden haftada 7 uçuşumuz var ve bu artarak sürecek, çünkü Türkiye sadece Karakas'ı birleştirmiyor aynı zamanda İstanbul, Güney Amerika ve tüm bölgeleri birleştiriyor." diye konuştu.

Maduro, iki ülke arasındaki dostluğu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkemizin büyük bir kardeşi olarak görüyoruz, Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz çünkü o iyiliksever ve koca yüreklidir. Erdoğan en zor yıllarımızda, yaşadığımız en kötü koşullarda her zaman Venezuela'nın yanında oldu. Ülkemize sevgisini ve şefkat elini uzattı. Türk halkına ve Erdoğan'a selam olsun."

Venezuela'nın ekonomik büyümede yeni bir aşamaya geldiğini dile getiren Maduro, petrol dışındaki diğer alanlarda da güçlü ilerlemeler kat ettiklerini anlattı.

Maduro, ülkesinin Latin Amerika ve Karayip ülkeleri içinde en yüksek ekonomik büyümeyi yakaladığını anımsatarak, "Özellikle petrol dışı bir büyümeyle bu önemli başarıyı yakaladık. Doğru yolda ilerlemek için etkili tedbirler almak lazım." dedi.

Ülkesine yatırım çağrısı yapan Maduro, "Venezuela doğal kaynakları zengin bir ülkedir. Altın, demir, çelik, alüminyum, elmas madenciliği gibi ekonominin tüm sektörlerinde karşılıklı güven içinde yatırımlara açığız." şeklinde konuştu.

- "VENEZUELA'YA YAPTIĞINIZ YATIRIMLAR İÇİN MİNNETTARIM"

Maduro, iki ülke arasındaki kardeşliğin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim, burada her zaman kardeşliği bulacaksınız, Venezuela'ya yaptığınız yatırımlar için minnettarım. Tanrı Türkiye'yi korusun, Tanrı Venezuela'yı korusun, çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanını selamlıyorum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını sevgiyle selamlıyorum."

  • Nicolas Maduro
  • Venezuela
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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