Venezuela Devlet Başkanı'ndan teşekkür mesajı

Maduro, Twitter hesabından, törende Erdoğan'ı kutladığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Bu yeni dönemde, Türkiye için şüphesiz bir kalkınma ve refah dönemi olacak, kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerimi ve başarı temennilerimi sunuyorum. Hükümetlerimizin ikili ilişkileri kardeşlik ve işbirliği yolunda devam edecek." ifadesini kullandı.

Los mejores deseos y el mayor de los éxitos a nuestro hermano Presidente Recep Tayyip Erdoğan en esta nueva etapa de gestión, que sin duda será de desarrollo y prosperidad para Türkiye. Las relaciones bilaterales de nuestros gobiernos continuarán por el camino de la hermandad y... pic.twitter.com/VYQbY4uUwU — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 3, 2023

Tören boyunca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maduro, Türk ve yabancı konuklarla selamlaştı.

Venezuela'nın dünya haklarının dostluğuna, dayanışmasına ve desteğine sahip olduğunu vurgulayan Maduro, "Direniş, onur ve cesaret örneği bir vatan olan Bolivar'ın oğulları ve kızlarıyız. Yaşasın barış diplomasimiz." dedi.

Venezuela cuenta con la amistad, la solidaridad y el apoyo de los pueblos del mundo. Somos hijos e hijas de Bolívar, una Patria que es ejemplo de resistencia, dignidad y valentía. ¡Viva nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz! pic.twitter.com/55o8bDazTb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 3, 2023

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin harika olduğunu belirterek, "Mevkidaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama seremonisi olağanüstü ve etkileyici oldu. Tüm Türk halkına selam olsun. Yeni bir refah ve zenginlik dönemi başlıyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin kucaklamasını kabul edin." değerlendirmesinde bulundu.

Extraordinaria y emotiva Ceremonia de Toma de Posesión del compañero Recep Tayyip Erdoğan como Presidente de la República de Türkiye. ¡Felicitaciones a todo el pueblo turco! Comienza una nueva etapa de prosperidad y bienestar. Reciban el abrazo de la República Bolivariana de... pic.twitter.com/kWoUnRLnGE — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 3, 2023

Misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkür eden Maduro, "Türkiye'yi takdirler karşılıyorum, kardeş halklar arasında dayanışma ve işbirliği içinde, ortak bir rotada birleşmiş durumdayız, haklarımızın ortak refahı için aynı yolda ilerleyelim." şeklinde konuştu.