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Dünya

Venezuela ekonomisi 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke ekonomisinin 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdüğünü söyledi.

AA16 Ocak 2022 Pazar 07:10 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 07:10
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Maduro, başkent Karakas'taki Federal Yasama Sarayı'nda yaptığı konuşmada, "Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 7,6'lık büyüme kaydetti. Uzman istatistik kurumları 2021'de ekonominin yüzde 4'ten fazla büyüyeceğini öngörüyor. Bu da ülkemiz için harika bir başarıdır." dedi.

Nicolas Maduro, finansal zulüm ve yaptırımlara rağmen Venezuela toplumunun gerçek ekonomik gücünü 5 yıl aranın ardından harekete geçirmeyi başardıklarını ifade etti.

Hane halkı tüketiminde yüzde 4,9'luk artış olduğuna dikkati çeken Maduro, "Ekonomide dolaşan para anlamına gelen devlet tüketiminde yüzde 8,7'lik artışın yanı sıra ihracatta da yüzde 4,9'luk bir artış var." diye konuştu.

Maduro, ulusal para birimi Bolivar'da, ekonomik işlemlerde yüzde 65 artış görüldüğünü belirterek, ekonomik toparlanmanın artarak süreceğini kaydetti.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Venezuela'da, 1 Ekim 2021'de para biriminden altı sıfır atılmıştı.

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