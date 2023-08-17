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Dünya

Venezuela, Filistin'deki temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltti

Venezuela'nın Filistin'deki diplomatik temsilcilik düzeyini büyükelçilik seviyesine yükselttiği belirtildi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 23:56 - Güncelleme:
Venezuela, Filistin'deki temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltti
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın Filistin'deki diplomatik temsilcilik düzeyini büyükelçilik seviyesine yükselttiği aktarılarak, bundan duyulan memnuniyet vurgulandı.

Açıklamada, bu karar, Venezuela'nın 2009'da Filistin Devleti'ni tanımasının ve iki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

ARAP PARLAMENTOSU DA KARARDAN MEMNUN

Arap Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada da kararın memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, Venezuela'nın Filistin devleti ve halkının her düzeydeki haklarını destekleyen sağlam tutumu övüldü.

Açıklamada söz konusu karar, Venezüella'nın 2009'da Filistin Devleti'ni tanımasının ve Filistin halkına ve haklı davasına devam eden desteğin yansıması ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasına katkı şeklinde değerlendirildi.

Parlamentonun açıklamasında, bu adımın, dünya ülkelerinin eğilimleri ve değişimleri ile uluslararası toplumun İsrail işgalini sona erdirme ve Filistin devletini kurma konusundaki tutumları hakkında önemli göstergeler sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerine, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkı da dahil, Filistin halkının adil ve meşru haklarını desteklemek için benzer adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

Filistin'deki diplomatik temsilciliğini 2005 yılında Ramallah'ta bir başkonsoloslukla başlatan ve 2006'da Venezuela'nın ilk temsilcisini atayan Venezuela, İsrail'in 2009'da Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırısı nedeniyle bu ülkeyle tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, İsrail büyükelçisini ve tüm diplomatik personelini Karakas'tan sınır dışı etmişti.

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