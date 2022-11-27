Venezuela hükümeti ve muhalefeti görüşmeler için anlaştı

Meksika'nın Meksiko City şehrinde imzalanan anlaşma ile tarafların, yoksullar için sağlık, gıda ve eğitim programlarını finanse etmek için BM tarafından yönetilen bir fon oluşturma konusunda uzlaştıkları kaydedildi.

Anlaşmaya Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, muhalefet lideri JuanGuaido ve ABD tarafı temsilcilerinin imza attığı ifade edildi.

Öte yandan, Joe Biden yönetiminin de taraflar arasında yeniden başlatılan yeni müzakereleri hızlandırmak amacıyla Venezuela'ya yönelik bazı petrol yaptırımlarını hafiflettiği açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın, anlaşmaya destek için petrol devi Chevron'a Venezuela petrollerini çıkarılması konusunda sınırlı şekilde izin verdiği bildirildi.

Konu hakkında ismini açıklamadan gazetecilere bilgi veren üst düzey ABD'li bir yetkili, yaptırımların hafifletilmesinin yönetimin Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel enerji üretimini artırma çabalarıyla bağlantılı olmadığını ve küresel enerji fiyatlarını etkilemesinin beklenmediğini kaydetti.