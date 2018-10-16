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Elektrik kesintisi nedeniyle Venezuela'nın yarısı karanlığa gömüldü

Venezuela'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ülkenin neredeyse yarısı karanlığa gömüldü.

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Enerji Bakanı Luis Motta Dominguez, Carabobo eyaletinde bir elektrik santralinde oluşan patlama sonucu ülkenin 23 eyaletinden en az 11'inde elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Dominguez, Carabobo'da elektriklerin tekrar geldiğini, ekiplerin diğer eyaletlerdeki elektrik bakım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ülkenin pek çok eyaletinden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından elektriksiz kaldıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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