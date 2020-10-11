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Dünya

Venezuela komşusunu suçladı: Ülkemiz, Kuzey Amerika imparatorluğunun kuşatması altında

Venezuela komşusu Kolombiya'yı, 6 Aralık'ta yapacakları seçimleri sabote etmekle suçladı.

AA11 Ekim 2020 Pazar 18:24 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 18:29
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Yerel basında çıkan habere göre, Maduro, 2020 Enternasyonalist Halklar Festivali'nde yaptığı konuşmada, Duque hükümetine bağlı istihbarat yapısının paralı askerlerinin Venezuela'da bir saldırı planları hazırladığına dair istihbarat aldıklarını belirtti.

ABD'yi kastederek ülkesinin Kuzey Amerika imparatorluğunun kuşatması altında olduğunu iddia eden Maduro, "Venezuela'da 6 Aralık'ta parlemento seçimleri yapılacak ancak ülkemizde seçim ortamını bozmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Maduro, Venezuela halkının imparatorlukların olmadığını, herkesin birlikte yaşayıp inşa edebileceği bir dünya için mücadeleye devam edeceğini dile getirdi.

Parlemento seçimlerinin güvenliği konusunda tüm muhalefet partilerine güvence veren Maduro, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerde gözlemci ve refakatçi olmak isteyen herkesi davet ettiklerini bildirdi.

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