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Dünya

Venezuela mahkum takası anlaşması kapsamında 8 ABD'liyi serbest bıraktı

Venezuela yönetiminin, 8'i ABD vatandaşı, toplam 21 kişiyi daha serbest bıraktığı bildirildi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Venezuela mahkum takası anlaşması kapsamında 8 ABD'liyi serbest bıraktı
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Ulusal basında çıkan habere göre, ABD ile Venezuela yönetimi arasında varılan mahkum takası anlaşması uyarınca Venezuela, 8'i ABD vatandaşı, 21 kişiyi serbest bıraktı.

Serbest bırakılanların arasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yönelik "başarısız darbe girişimini" yapmakla suçlanan ve 20 yıl hapisle cezalandırılan ABD vatandaşı Luke Alexander Denman ve Airan Berry'nin de olduğu kaydedildi.

Venezuela muhalefeti, hapishanelerde 290 siyasi tutuklunun bulunduğunu öne sürüyor.

ABD ve Venezuela arasında varılan anlaşma uyarınca dün de 10 ABD vatandaşı ile Venezuelalı iş insanı Alex Saab serbest bırakılmıştı.

Maduro, Saab ve ailesini, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te ağırlamıştı.

- SÜREÇ

ABD'de, Venezuelalı iş insanı Saab hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılmıştı. Saab ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

ABD yönetimi, uzun süre Maduro yönetiminin meşruiyetini tanımadığını ilan etmiş ve muhalif Juan Guaido'yu tanıdığını duyurmuştu.

Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkiler yumuşamaya başlamış, Maduro, 2024'te ülkesinde bağımsız seçimler düzenleyeceğine söz vermişti.

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