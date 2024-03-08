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Dünya

Venezuela, seçimlerde AB'ye gözlemci göndermesi için davette bulundu

Venezuela, 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimini takip etmesi için Avrupa Birliği (AB) gözlem heyetine davette bulundu.

AA8 Mart 2024 Cuma 00:19 - Güncelleme:
Venezuela, seçimlerde AB'ye gözlemci göndermesi için davette bulundu
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Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, düzenlediği basın toplantısında, başta AB olmak üzere Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), Amerikalılar Arası Seçim Örgütleri Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Karayipler Topluluğu'na (CARICOM) ülkedeki seçimleri izlemesi için gözlemci yollamalarını istediklerini söyledi.

Devlet başkanlığı seçimlerine uluslararası gözlemcilerin katılmasını arzu ettiklerini belirten Amoroso, seçimi takip edecek heyetlerden ülkenin anayasasında belirtilen kurallara riayet etmesini istedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Binlerce kez tekrarlıyorum, Ulusal Seçim Konseyinin vereceği bütün kararlar bizim için kutsaldır, üstelik sizi temin ederim ki devlet başkanlığı seçimi için belirlenen saat ve tarihte, ekip kazanır, halk kazanır ve Venezuela kazanacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Amoroso, dünkü açıklamasında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını duyurmuştu.

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