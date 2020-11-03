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Dünya

Venezuela ticari uçuşları başlatıyor: Aralarında Türkiye de var

Venezuela'da koronavirüs pandemisine karşı uygulanan önlemler kapsamında mart ayında durdurulan ticari uçuşların Türkiye ve 3 ülke ile yeniden başlatılması kararı alındı.

AA03 Kasım 2020 Salı 07:52 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 08:11
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Venezuela Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsünden (INAC) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan ticari uçuşların yalnızca Türkiye, Meksika, İran ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ve bu ülkelere giden uçuşlar için yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası uçuşların durdurulmasından kardeş ülkeler Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve İran hariç tutulmuştur." ifadesi yer aldı.

Ülkede 12 Kasım'a kadar devam edecek olan kısıtlamaya, Birleşmiş Milletlerin yetkilendirdiği uçuşların, insani yardım uçuşlarının, teknik inişlerin, kargo ve tahliye uçuşlarının dahil edilmediği belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 801 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 92 bin 325 kişide görüldü.

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