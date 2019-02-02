Venezuela'da bir generalden Guaido'ya videolu destek geldi
Venezuela'da bir general, video yayınlayarak Juan Guaido'u başkan olarak tanıdığını duyurdu.
- DHA
Bolivarcı Askeri Havacılık Genel Komutanlığı Daimi Değerlendirme Kurulu Başkanı General Francisco Esteban Yanez Rodriguez, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile Juan Guaido'yu Venezuela başkanı olarak tanıdığını duyurdu.
Video sonrası Bolivarcı Askeri Havacılık Genel Komutanlığı Twitter hesabından Rodriguez'in fotoğraflarını üzerine 'hain' yazarak paylaştı.
ÚLTIMA HORA!— Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) 2 Şubat 2019
General reconoce a @jguaido como presidente y llama a desconocer a Maduro
Se trata del General de División Francisco Esteban Yánez Rodríguez (7.101.984)
Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. pic.twitter.com/agsPhF3Hua
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