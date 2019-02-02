Venezuela'da bir generalden Guaido'ya videolu destek geldi

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General reconoce a @jguaido como presidente y llama a desconocer a Maduro

Se trata del General de División Francisco Esteban Yánez Rodríguez (7.101.984)

Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. pic.twitter.com/agsPhF3Hua