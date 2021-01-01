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Dünya

Venezuela'da bir hafta Kovid-19 karantinası

Venezuela'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta karantina uygulanacak.

AA01 Ocak 2021 Cuma 23:35 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 23:35
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde bir hafta sürecek karantina ilan edildi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla 4-10 Ocak'ta karantina uygulanacağını duyurdu.

Kovid-19'u birlik içinde yeneceklerini vurgulayan Rodriguez, bunun için bir hafta radikal bir karantinaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela'da şu ana kadar Kovid-19'dan 1028 kişi hayatını kaybetti, 113 bin 558 vaka tespit edildi.

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