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Dünya

Venezuela'da iktidar partisinin adayı Maduro oldu

Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayının mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğu bildirildi.

AA12 Mart 2024 Salı 06:54 - Güncelleme:
Venezuela'da iktidar partisinin adayı Maduro oldu
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Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, açıklamasında, Maduro'nun 3. kez PSUV adına 28 Temmuz'daki seçimlerde yarışacağını belirtti.

Cabello, parti içinde yaptıkları ön seçimde PSUV'dan 4 milyon 240 bin 32 parti üyesinin Maduro'dan yana tercih yaptığını kaydetti.

Öte yandan seçim tarihinin kesinleşmesinin ardından şehir gezilerine çıkan Devlet Başkanı Maduro, mitingler düzenliyor.

Maduro'nun karşısına aday çıkartmak için çalışmalarını sürdüren muhalefet bloğu ise halen adayına karar veremedi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, 6 Mart'ta yaptığı basın toplantısında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını açıklamıştı.

Adaylık başvurularının 21-25 Mart tarihlerinde yapılabileceğini belirten Amoroso, 4-25 Temmuz tarihlerinde de seçim kampanyasının düzenleneceğini söylemişti.

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