Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: Venezuela'da kan dökülmesinden endişeliyim

Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere Venezulea'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus Büyükelçi Nebenzia, ''Kan dökülmesinden endişeliyim ama daha çok bunun fitillenmesinden endişeliyim. Tahrik olmazsa kan da dökülmez.'' dedi.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ve Venezuela'da uluslararası gözlemcilerin denetiminde seçimler yapılması çağrısında bulunduğu karar tasarısına ilişkin de değerlendirmede bulunan Nebenzia, uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun ABD ile aynı görüşte olmadığını söyledi.

ABD, BMGK'ye sunduğu tasarıda, Venezuela'da ''seçilmiş tek demokratik Ulusal Meclis ve Meclis Başkanı Juan Guaido'ya tam destek" istedi. Tasarıda ülkede uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir bir başkanlık seçimi yapılması ve uluslararası insani yardım çağrısında bulunuldu.

Rusya ise karşı tasarısında, Venezuela'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanılmaması ve ülkenin içişlerine karışılmaması çağrısı yaptı.

Diplomatik kaynaklar, tasarıların oylamaya sunulması durumunda Rusya'nın ABD'nin tasarısını veto etmesini, Rusya'nın karşı tasarısının ise gereken desteği alamayacağını öngördüklerini belirtiyor.

VENEZUELA'DA KRİZ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.