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Dünya

Venezuela'da Maduro'ya yönelik ''komplo ve suikast'' planı iddiası! Çok sayıda gözaltı var

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik 'komplo ve suikast' planına karıştıkları iddiasıyla 19 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 07:03 - Güncelleme:
Venezuela'da Maduro'ya yönelik ''komplo ve suikast'' planı iddiası! Çok sayıda gözaltı var
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Saab, düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan 19 kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ve 15 kişi hakkında ise tutuklama kararı çıkartıldığını belirtti.

"Brazelete Blanco" (Beyaz Bilezik) operasyonu kapsamında, Devlet Başkanı Maduro ve üst düzey görevlilere suikast yapılmak istendiğini vurgulayan Saab, uluslararası medyada Venezuela yargısına karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu.

Saab, ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel ve 4 aile üyesinin gözaltına alınmasına ilişkin ise "Anayasa çerçevesinde ve insan haklarına saygı duyularak bir süreç yürütülüyor. Onun (Aktivist Miguel) bir misyonu vardı, Brazalete Blanco komplosunun bir parçası olarak görev yaptı ve operasyondaki görevi de terör eylemlerinin iletişimsel olarak bağlantılarını sağlamaktı. Bu yüzden gözaltına alındı." dedi.

Aktivist Miguel'in "en yakın" çevresinin Brazalete Blanco operasyonunda adlarının geçtiğini aktaran Saab, "En yakın çevresi ne yazık ki delilleri karartarak hukuka aykırı davrandı. Sayın San Miguel'in iki erkek kardeşi sürece müdahale ettikleri için tutuklandı." ifadesini kullandı.

- BRAZALETE BLANCO OPERASYONDAN VİDEOLAR GÖSTERİLDİ

Başsavcı Saab, basın mensuplarına gösterdiği videolarda 1 Ocak'ta başlaması planlanan Brazalete Blanco operasyonunda ismi geçen kişilerin görüntülerine yer verdi.

Venezuela basınında çıkan haberde, Brazalete Blanco operasyonunun ilk olarak Tachira Eyaletindeki 21. Piyade Tugayı'na karşı yapılacağı sonraki hedeflerin ise Tachira Valisi ile Devlet Başkanı Maduro olacağı öne sürüldü.

- VENEZUELA'DA GÖZALTINDAKİ AKTİVİSTİN AKIBETİNİN BİLİNMEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aktivist Miguel'in gözaltına alınmasının ardından 3 gün geçmesine karşın, kendisi ve kayıp 4 aile üyesinin akıbetinin bilinmemesi tepkilere yol açmıştı.

Ailesi, San Miguel'in Miami'ye seyahati sırasında başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve bu sırada kızı ile eski kocası dahil 4 aile üyesinin de kaybolduğunu iddia etmişti.

Başsavcısı Saab ise 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, San Miguel'in Maduro'ya yönelik "komplo planına ve suikast girişimine" karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

57 yaşındaki San Miguel, Venezuela'da silahlı kuvvetler, güvenlik ve insan hakları konusunda çalışmalarıyla öne çıkan bir aktivist olarak biliniyor.

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