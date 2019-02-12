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Venezuela'da muhalif liderin gelirleri soruşturuluyor

Latin Amerika ülkesi Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido'nun bazı ulusal ve uluslararası kurumlardan gerekçesiz para aldığı iddiasıyla gelirleri halkında soruşturma başlatıldı.

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Venezuela Devlet Denetçiliğinden yapılan açıklamada, Guaido'nun geliri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çoğu batı ülkesince geçici başkan olarak tanınan Ulusal Meclis Başkanı Guaido’nun "uluslararası ve ulusal kurumlardan herhangi bir gerekçe göstermeden para aldığı" iddia edildi.

Kurumun Başkanı Elvis Amoroso, milletvekillerinin anayasaya göre görevleri sırasında özel ya da başka bir kamu görevi nedeniyle para alamayacağına dikkati çekerek, Guaido’nun mal varlığı bildirgesinde bazı sahte veriler olduğunu söyledi.

Guaido, suçlu bulunması durumunda para ya da kamu görevinden men cezası alabilir. Böyle bir durumda milletvekilliği ve meclis başkanlığı görevi düşebilir. Ayrıca Guadio hakkında ceza davası açılabileceği de değerlendiriliyor.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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