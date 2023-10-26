Venezuela'da seçimde hile iddiası: Savcılık soruşturma başlattı

Venezuela'da savcılık, ülkede 2024'ün ilk yarısında düzenlenmesi beklenen devlet başkanı seçimleri öncesinde, "muhalefet partilerince 22 Ekim'de yapılan ön seçimlerin hileli olduğu" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcı Tarek William Saab, açıklamasında, ön seçimlerle ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Orada gerçekleştirilen ve dolandırıcılığı gösteren videolar var, seçmenlerin iradesiyle alay ediliyor ve bununla ilgili binlerce şikayet aldık. Soruşturmaları yürütmek üzere 2 uzman savcıyı görevlendirdik." ifadelerini kullandı.

Pazar günü yapılan ön seçimlerde en az 4 ayrı usulsüzlükle karşılaştıklarını kaydeden Saab, seçime harcanan paranın kaynağının bilinmediğini ve bunun kara para şüphesine yol açtığını söyledi.

Saab, iddiaların aydınlatılabilmesi için Ulusal Birincil Komisyon (CNP) Başkanı Jesus Maria Casa'nın yanı sıra başkan yardımcısı Mildred Camero ve diğer görevlilerin de tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez de 25 Ekim'deki açıklamasında, kullanılan oy sayısıyla tespit ettikleri rakamlar arasında çelişki olduğunu savunmuş, ön seçimlere hile karıştığını söylemişti.

Ön seçimlerde herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını söyleyen muhalefetin adayı Maria Corina Machado ise iktidar partisi sempatizanlarının da sandığa katılım gösterdiğini kaydetmişti.

10 muhalif adayın katıldığı ön seçimde, hakkında 15 yıl siyasi yasak kararı bulunan Machado, sayılan oyların yüzde 92'sini almıştı.

Muhalif aday Machado'nun, ön seçimi kazanması halinde 2024'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine katılıp katılmayacağı, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

- MACHADO'YA 15 YIL SİYASİ YASAK



Venezuela Mali İşler Genel Müdürlüğü, soruşturma kapsamında Machado'nun, Venezuela'nın kamu etiğini, idari ahlakını, hukukun üstünlüğünü, barış ve egemenliğini ihlal ettiğine karar vererek, muhalif adaya 15 yıl siyasi yasak getirmişti.

Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında 11 ay önce ara verilen diyaloğun yeniden başlamasının ardından taraflar, 18 Ekim'de, seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD yönetimi ise Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.