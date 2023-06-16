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Dünya

Venezuela'da seçimlerden sorumlu 3 kişi görevinden ayrıldı

Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) başkanı ve iki üyesi görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 03:58 - Güncelleme:
Venezuela'da seçimlerden sorumlu 3 kişi görevinden ayrıldı
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Ulusal basında çıkan habere göre, CNE Başkanı Pedro Calzadilla açıklamasında, istifa kararına gerekçe olarak, Venezuela'nın ekonomik refah ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Calzadilla, CNE'ye yeni üyeler atanana kadar 2024 devlet başkanlığı seçimlerinin hazırlıkları konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ulusal Meclis'e (AN) sunulan istifaların kabul edilmesinin ardından CNE'ye yeni üyelerin atanması bekleniyor.

Venezuela'da 2024'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin takvim henüz belirlenmedi.

Ülkede en son düzenlenen 21 Mayıs 2018 devlet başkanlığı seçimleri ile 7 Aralık 2020'deki parlamento seçimlerinde, CNE'nin açıkladığı sonuçlar muhalefet tarafından "hileli" olarak nitelendirilmişti.

Muhalefet partilerinin seçimleri boykot etmesi nedeniyle meclisteki çoğunluğu iktidar partisi kazanmıştı.

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