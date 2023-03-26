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Dünya

Venezuela'da yolsuzluk soruşturması

Venezuela'da, Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

AA26 Mart 2023 Pazar 07:10 - Güncelleme:
Venezuela'da yolsuzluk soruşturması
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Başsavcı Tarek William Saab, düzenlediği basın toplantısında 14 devlet görevlisi, 11 özel şirket çalışanı olmak üzere toplamda 25 kişinin yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Suçlamalar arasında petrol ve inşaat sektörü ile yasa dışı faaliyetlerden elde edilen kara paranın aklanmasının yer aldığını belirten Saab, 11 kişi hakkında daha yakalama kararı olduğunu söyledi.

Saab, yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında çok sayıda lüks araç ile uçağın da olduğu çeşitli deliller ele geçirdiklerini kaydetti.

- PETROL BAKANI EL AİSSAMİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Venezuela Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 21 Mart'ta görevi bıraktığını duyurmuştu.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Polisi, Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği (SUNACRİP) eski Başkanı Joselit Ramirez'in yanı sıra iki yargıç ve bir belediye başkanı PDVSA'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yolsuzluğa karşı mücadelede hep ön saflarda yer aldıklarını belirterek, halktan bu konuda destek istemişti.

Gözaltına alınanlar içinde devlet kurumlarının üst düzey yetkilileri ve bir milletvekilinin de olduğuna dikkati çeken Maduro, soruşturmanın süreceğini bildirmişti.

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