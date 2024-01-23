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Dünya

Venezuela'da yönetim karşıtlarına operasyon: 31 gözaltı

Venezuela'da, yönetim karşıtı 5 komploya karıştıkları iddiasıyla polis ve askerlerden oluşan 31 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA23 Ocak 2024 Salı 06:34 - Güncelleme:
Venezuela'da yönetim karşıtlarına operasyon: 31 gözaltı
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Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, düzenlediği basın toplantısında, hükümete yönelik Mayıs 2023'den bu yana 5 komplo girişimi yaşandığını ve bunlarla bağlantılı polis-asker 31 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bu kişilerin Venezuela'yı istikrarsızlaştırmak için komplo kurmak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast planları yapmak, otoriteye direnme, mala zarar verme, vatana ihanet ve yasa dışı silah taşıma suçlamasıyla yargılanacaklarını belirten Saab, "İstihbaratın çabası sayesinde bir grup asker ve polisin yabancı bir istihbarat örgütü ile koordineli olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı." diye konuştu.

Saab, Venezuela'ya karşı hazırlanan bu komplonun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve Kolombiya istihbaratı tarafından yapıldığını savundu.

Düzenlenen operasyonlarda Venezuela yönetimine karşı yapılmak istenen komploların bertaraf edildiğini vurgulayan Saab, çeşitli tarihlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Saab, bu süre içerisinde Devlet Başkanı Maduro'ya suikast yapılacağı istihbaratı üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini ve "terörist bir grubun" etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ellerinde "son derece güçlü" kanıtların olduğunu ifade eden Saab, basın toplantısında gazetecilerle "itiraf videolarını" paylaştı.

Saab, soruşturmanın sürdüğünü, yeni gözaltılar da olacağını belirterek, "Bu nefret dolu 5 eylemi ortadan kaldırarak siyasi, hukuki ve ahlaki bir zafer elde ettik." diye konuştu.

- MADURO DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkent Karakas'ta 19 Ocak'ta düzenlenen "Yeni Dönem Kongresi"nde konuşan Maduro, CIA ve DEA'nın Venezuela'da şiddet ve karışıklık çıkarmaya, darbe planları yapmaya çalıştığını ve bunları Kolombiya'daki DEA üssünde hazırladığını ifade etmişti.

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