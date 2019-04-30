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Ordu ve hükümet Maduro'nun yanında

Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Padrino, Maduro'ya destek mesajı verdi

  • star.com.tr
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Venezuela'da kendini anayasaya aykırı bir şekilde devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido yanlısı bir grup asker "Özgürlük Operasyonu" adı altında darbe girişiminde bulunuyor.
 
Darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Devlet Başkanı Maduro'nun meşru hükümetini desteklediğini, Maduro'nun savunmada sıkı durduğunu söyledi.
 
Guaido'nun bir grup tarafından desteklendiğini belirten Padrino, ülkedeki tüm birliklerin kışlalarında ve askeri üslerinde olduğunu, olağandışı bir durumun yaşanmadığını belirtti.
 
Öte yandan İletişim Başkanı Jorge Rodriguez, Guaido'nun sadece hain küçük bir asker grubu tarafından desteklendiğini, daha önce darbeye direnen Maduro hükümetinin bu girişimi bastıracağını açıkladı.

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