Venezuela'dan Esequibo bölgesi açıklaması: ''Yargısal sömürgeciliği'' kabul etmeyeceğiz

Devlet kanalı VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, Essequibo Nehri'nin batısındaki toprak anlaşmazlığının çözümü konusunda, "Dünyadaki bölgesel unsurlardan kaynaklanan diğer çatışmaların aksine, farklı bir anlaşmazlık yaşanıyor, yargısal sömürgecilik ifadelerini asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Rodriguez, Guyana'nın bağımsızlığından önce Birleşik Krallık ile imzalanan Cenevre Anlaşması'nı hatırlatarak, bunun dışında taraflar arasındaki ihtilafı çözecek yargısal bir kararın olmadığını kaydetti.

Sorunların çözümü için diyalog çağrısında bulunan Rodriguez, "Her iki taraf için de tatmin edici, pratik, doğrudan siyasi müzakereler, barışçıl müzakereler ve dostane görüşmeler yoluyla çözüm bulana kadar varız." ifadesini kullandı.

Rodriguez, 3 Aralık'ta Guyana ile ihtilaflı oldukları Esequibo bölgesi sorununu referanduma taşıdıklarını vurgulayarak, bunun anayasal bir hak olduğunu söyledi.

Komşu ülke Guyana hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) başvurarak, referandumun askıya alınması talebine değinen Rodriguez, "Guyana'nın yaptığı şey Venezuela'nın içişlerine müdahaledir. Bu Guyana açısından bir çaresizlik çığlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 10 Kasım'daki açıklamasında, Venezuela ve Guyana'nın ihtilaflı Esequibo bölgesinden dolayı ortaya çıkan ve son günlerde artan sınır anlaşmazlığından endişe duyduğunu bildirmişti.

ICJ, 6 Nisan'da, Guyana-Venezuela arasındaki "Esequibo" davasını kabul etmişti.

- ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI



Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi ve Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.