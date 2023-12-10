Venezuela'dan ihtilaflı Esequibo bölgesi için diyalog çağrısı

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Gil, "Sadece diyalog, karşılıklı saygı ve barış içinde bölgeyi gerilimden uzak tutarak sorunları çözebiliriz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü aktaran Gil, "Maduro, taraflar arasında sağlanacak doğrudan diyalog çabalarını teşvik etmeye kararlı olduğunu belirtti." diye konuştu.

Venezuela basınında çıkan haberde, Maduro'nun, Esequibo bölgesi sınırındaki Tumeremo kasabasının tartışmalı Esequibo'nun başkenti olması için talimat verdiği belirtildi.

Esequibo'yu daha önce ülkenin 24. eyaleti olarak duyuran Maduro, orada yaşayan bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi için ofis açıldığını duyurdu.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X'teki paylaşımında, taraflar arasında çıkabilecek muhtemel bir savaşın Güney Amerika için talihsiz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Petro, "Venezuela ve Guyana, gerginliği artıracak adımlardan kaçınmalıdır. Güney Amerika hükümetlerini taraflar arasında arabuluculuk yapması için harekete geçmeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI



Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.