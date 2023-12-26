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Dünya

Venezuela'dan İngiltere çıkışı! ''Barışı tehlikeye atan provokasyonları terk edin''

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, komşu ülke Guyana'ya savaş gemisi göndereceğini açıklayan İngiltere'yi 'provokasyon' yapmakla suçladı.

AA26 Aralık 2023 Salı 00:09 - Güncelleme:
Venezuela'dan İngiltere çıkışı! ''Barışı tehlikeye atan provokasyonları terk edin''
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Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin, Venezuela ile Guyana arasındaki ihtilaflı Esequibo bölgesine savaş gemisi yollayacağı açıklamasına tepki gösterdi.

İngiltere'yi "bölgede provokasyon yapmakla" suçlayan Lopez, "Karayipler'in ve Güney Amerika bölgesinin barış ve istikrarını tehlikeye atan bu provokasyon karşısında alarm durumuna geçiyoruz. Peki buradan soruyorum, iyi komşuluk ve barış içinde yaşama taahhüdüne ne oldu? Hiçbir koşulda tehdit etmeme ve karşılıklı güç kullanmama anlaşmasına ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Lopez, Esequibo bölgesini, Venezuela'nın "ayrılmaz" parçası olarak gördüklerini ve olası durumlar karşısında her türlü tedbiri alacaklarını belirtti.

BBC'de çıkan habere göre, İngiltere, eski kolonisi Guyana'ya "askeri ve diplomatik" destek amacıyla savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor.

Bu geminin Venezuela ile Guyana arasındaki tartışmalı Esequibo bölgesinde faaliyetlerde bulunacağı öne sürülüyor.

VENEZUELA VE GUYANA, GÜÇ KULLANMAMA KONUSUNDA ANLAŞMIŞTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de 14 Aralık'ta bir araya gelmişti.

Guyana ve Venezuela, petrol zengini ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için "güç kullanmama" konusunda anlaşmıştı.

Venezuela'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

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