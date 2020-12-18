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Dünya

Vietnam açıklarında yük gemisi battı: 15 mürettebat kayıp

Vietnam kıyılarında bir yük gemisinin batması sonucu gemide bulunan 15 kişi kayboldu.

AA18 Aralık 2020 Cuma 09:13 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 09:13
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Vietnam basınındaki haberlere göre, Malezya'dan Hong Kong'a 7 bin 800 ton kil taşıyan Panama bandrollü gemi, Vietnam'ın merkez eyaletlerinden Binh Thuan'ın kıyılarına yanaşırken battı.

Kazanın ardından gemide bulunan 11 Çinli, 4 Vietnamlı mürettebatın kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Geminin, kötü hava şartları nedeniyle batmış olabileceğini açıklayan Vietnamlı yetkililer, gemi mürettebatının kazadan kısa süre önce Vietnam Sahil Güvenlik Birimi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulunduğunu kaydetti.

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