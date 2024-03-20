Vietnam Devlet Başkanı istifa etti

Vietnam News internet sitesinin haberine göre, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Thuong'un parti hükümlerini "ihlal ettiği" belirtilerek, bu durumun kamuoyunda olumsuz görüşlere yol açtığı ve partinin, ülkenin ve Thuong'un "itibarını etkilediği" kaydedildi.

Partinin ve devletin kilit liderlerinden olduğu belirtilen Thuong'un görevinden "kendi isteğiyle" istifa ettiği aktarılan açıklamada, Merkez Komitenin istifayı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, Thuong'un, Devlet Başkanlığının yanı sıra Vietnam'daki en yüksek karar alma mercisi olarak tanınan 16 üyeli Politbüro üyeliği, parti merkez komitesi üyeliği ve 2021-2026 dönemi Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerine de son verildiği bilgisi paylaşıldı.

Vietnam'da Ocak 2023'te Nguyen Xuan Phuc'un Devlet Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Mart 2023'te yapılan Vietnam Ulusal Meclis oylamasında, Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi adayı Vo Van Thuong ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

Ülkenin güneyindeki Vinh Long bölgesinde doğan 54 yaşındaki Thuong'un, felsefe alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor.