Vietnam'ı Bualoi Tayfunu vurdu! Ölü sayısı 49'a yükseldi

Vietnam News'ün haberine göre, Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, ani sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle 16 kişinin kaybolduğu, 153 kişinin yaralandığı ve 169 bin konutun sellerde hasar aldığı bildirildi.



Yaşamını yitirenlerin sayısının 49'a yükseldiği belirtilen açıklamada afetlerin yaklaşık 481 milyon dolarlık hasara neden olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Bualoi Tayfunu, eylül sonundan beri Filipinler ve Tayland dahil Güney Asya ülkelerinde ölümlere yol açıyor.