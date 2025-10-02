İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6133
  • EURO
    48,8864
  • ALTIN
    5157.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vietnam'ı Bualoi Tayfunu vurdu! Ölü sayısı 49'a yükseldi
Dünya

Vietnam'ı Bualoi Tayfunu vurdu! Ölü sayısı 49'a yükseldi

Vietnam'ı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 49'a yükseldi.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
Vietnam'ı Bualoi Tayfunu vurdu! Ölü sayısı 49'a yükseldi
ABONE OL

Vietnam News'ün haberine göre, Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, ani sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle 16 kişinin kaybolduğu, 153 kişinin yaralandığı ve 169 bin konutun sellerde hasar aldığı bildirildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 49'a yükseldiği belirtilen açıklamada afetlerin yaklaşık 481 milyon dolarlık hasara neden olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Bualoi Tayfunu, eylül sonundan beri Filipinler ve Tayland dahil Güney Asya ülkelerinde ölümlere yol açıyor.

  • Vietnam
  • kasırga
  • Bualoi

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.