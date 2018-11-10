Viyana-Moskova hattında ajan krizi 

Rus ajanlarının Avrupa’da başlattığı diplomatik krizin son durağı Avusturya oldu. Orduda görevli eski bir albayın Moskova hükümetine adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, konu hakkındaki açıklamasında “Bu şimdilik bir şüphe. Ancak elimizdeki bilgilere bakacak olursak, doğrulanacağını varsayabiliriz” dedi.

MİKROFON DİPLOMASİSİ

Şüphelerinin doğru olması halinde diğer AB ülkeleriyle atacakları adımları görüşeceklerini belirten Kurz, Rusya’dan konuyla ilgili ‘şeffaf’ bilgi vermesini talep etti. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl de Rusya’nın Avusturya Büyükelçisi’nden bir temsilciyi çağırdı ve Moskova’ya yapacağı ziyareti iptal ettiğini bildirdi. Casusluk suçlamalarının muhatabı Moskova ise iddialara sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iddiaları ‘nahoş bir sürpriz’ olarak karşıladıklarını belirterek, “Batılı ortaklarımız maalesef geleneksel diplomasi yerine, kamuoyu önünde bizi suçlayarak mikrofon diplomasisine başvuruyor” ifadelerini kullandı.