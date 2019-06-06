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Vize ücret zammına onay veren AB, kimlik kartlarına parmak izi zorunluluğu getirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 avrodan 80 avroya çıkartılmasını onayladı. AB, kimlik kartlarında güvenliği artırmak için aralarında kartlarda parmak izini de zorunlu kılan bir dizi düzenlemeyi de onayladı.

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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimlik kartlarının güvenliği, hırsızlık ve sahtecilikle mücadeleyi artırmak için yeni düzenlemeye onay verilerek, tüm üye ülkelerin kimlik kartlarında uygulaması gereken asgari güvenlik önlemleri belirlendi.

Buna göre, tüm kimlik kartları aynı boyda olacak ve makinalar tarafından okunabilme özelliği taşıyacak. Kimlik kartlarında fotoğraf ve parmak izi de zorunlu tutulacak.

Kimlik kartları en az 5, en fazla 10 yıl boyunca geçerli olabilecek. Üye ülkeler, 70 yaş üzeri vatandaşlara daha uzun süreli kimlik kartları çıkartabilecek.

Yeni düzenleme, 2 yıl içinde yürürlüğe girecek.

AB'DEN VİZE ÜCRET ZAMMINA ONAY

AB Konseyi, vize ücretlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak.

Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Dana önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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