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Dünya

Vucic bölgedeki istikrarı koruyacaklarını söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bölgedeki istikrarı koruyacaklarını belirtti.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
Vucic bölgedeki istikrarı koruyacaklarını söyledi
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Vucic, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u başkent Belgrad'da kabul etti.

Sırp lider Vucic ve Pistorius, kapalı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vucic, Pistorius ile gerçekleştirdiği görüşmenin her iki taraf için "açık ve dürüstçe" olduğunu belirterek, "Sırbistan, bölgedeki istikrarı koruyacak." ifadesini kullandı.

İstikrarın korunması hususunda söz verdiğinin altını çizen Vucic, "İstikrar ve barışın sadece Batı Balkan halkları için değil, tüm Avrupa için de hayati öneme sahip olduğu ve herhangi bir gerginlik ve istikrarsızlığın kimsenin çıkarına olmadığı konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Vucic, "verdiği sözün, imzalanan birçok anlaşmadan daha çok anlam ifade ettiğini" belirterek, Almanya'nın ülkesinin en önemli ekonomik ortağı olduğunu söyledi.

- "Sırbistan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemektedir"

Görüşmede, Bosna Hersek'teki iki entetiteden Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) yönelik de değerlendirmede bulunduklarının altını çizen Vucic, "Sırbistan, uluslararası alanda tanınan bir devlet olan Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Bosna Hersek'teki RS'nin varlığını hiçbir zaman sorgulamadığı gibi, Bosna Hersek'in bütünlüğünü de hiçbir zaman sorgulamamıştır. Bunu burada binlerce kez tekrarladım ve buradaki herkes Sırbistan'ın bu konudaki tutumunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Vucic, imzalanan tüm anlaşmalara saygı duyduklarını ve (Bosna Hersek'teki savaşı sona erdiren) Dayton Barış Antlaşması için de aynı durumun söz konusu olacağını ifade etti.

- "Gerilimi tırmandırmanın zarar verebileceği konusunda hemfikiriz"

Pistorius da yapılan görüşmenin kısa sürdüğüne ancak dürüstçe olduğuna dikkati çekerek, Almanya'nın ortağı Sırbistan'ın Batı Balkanlar'ın en büyük ekonomisine sahip olduğunu söyledi.

RS'ye yönelik değerlendirmelerde bulunan Pistorius, "Gerilimi tırmandırmanın zarar verebileceği konusunda hemfikiriz. Siyasi hayattaki bilgelik, uzlaşmalar yapılarak geçmişin aşılması ve gerginliklerin önlenmesidir." dedi.

Pistorius, Belgrad-Priştine diyaloğunun Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda devam etmesinin önemine değinerek, Vucic'in Sırplardan bölgedeki istikrarı tehdit edecek olumsuz bir etki beklenmemesi hususunda ikna edici konuştuğunu kaydetti.

Ukrayna'daki savaşa yönelik de Pistorius, Sırbistan'ın AB'nin bu hususta aldığı yaptırımlara katılmasının önemli olduğunu vurguladı.

  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
  • Vucic
  • Sırbistan

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