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Dünya

Vucic: Kosova'da 3 aydır devam eden gerginlikten endişeliyiz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde 3 aydır devam eden gerginlikten endişe duyduğunu söyledi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
Vucic: Kosova'da 3 aydır devam eden gerginlikten endişeliyiz
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Vucic, başkent Belgrad'da Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, Lajcak ile görüşmesinin 2 saatten fazla sürdüğünü aktardı.

Vucic, paylaşımında, "Kosova'nın kuzeyinde yaşananlardan oldukça endişeliyim. (Kosova Başbakanı) Kurti'nin, kuzeyi güç kullanarak ilhak etme ve Sırpları vatanlarından sürme planı hakkında Lajcak'ı bilgilendirdim." ifadesini kullandı.

Sırbistan medyası, Belgrad'daki görüşmeyi, AB arabuluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine Diyalog Sürecine ilişkin Brüksel'de yapılacak yeni toplantıların hazırlığı olarak değerlendirdi.

Lajcak'ın, hafta başında Slovenya'da gerçekleşen Bled Stratejik Forumu'nda Kosova Başbakanı Kurti ile bir araya geldiği ve diyalog sürecinin eylülde tüm hızıyla devam edeceğini duyurduğu da kaydedildi.

- Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

  • Sırbistan Cumhurbaşkanı
  • Aleksandar Vucic
  • gerginlik endişesi

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